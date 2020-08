Coronavirus: Pagano (Pd), 'in Puglia situazione chiara, fa confusione Fitto'

#politica

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - “Raffaele Fitto, preso dalla foga della campagna elettorale, chiede chiarezza, ma in effetti è lui che genera confusione. E la confusione, in questa fase tanto delicata, è proprio l'ultima cosa che ci possiamo permettere. Innanzi tutto, in merito alle sue richieste di delucidazioni, che appaiono strumentali, vale la pena di ribadire quello che è sotto gli occhi di tutti. L'ordinanza di Emiliano è stata emanata in via d'urgenza ed è stata resa necessaria dalle notizie che arrivavano sempre più preoccupanti sui casi di positivi rilevati al rientro dalle vacanze di paesi come la Grecia, Malta o la Spagna. Solo successivamente è stata emanata l'ordinanza del ministro Speranza, ispirata dall'esigenza di evitare contraddizioni fra i vari provvedimenti adottati, nel frattempo, dalle varie Regioni. Ed è ovvio che chi si sottopone al tampone e risulta negativo non deve osservare l'obbligo di quarantena. Ce lo dovrebbe suggerire la logica, senza che ci sia necessità di formulare richieste di chiarimenti al ministero o ai governatori regionali". Lo afferma Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera.