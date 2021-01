Coronavirus: Nardella, 'Coinvolgere sindaci in fasi 2 e 3 della campagna vaccinale'

#cronaca

Firenze, 11 gen. - (Adnkronos) - Per la programmazione della seconda e terza fase" della campagna di vaccinazione anti Covid "credo che i sindaci debbano essere assolutamente coinvolti e ne ho parlato col commissario Arcuri la scorsa settimana: abbiamo programmato un incontro con i sindaci delle grandi città metropolitane, che saranno quelle più impegnate". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Sky Tg24. "Proveremo a fare un coordinamento con Arcuri per condividere strumenti, iniziative e tempistiche su quella che sarà la vaccinazione di massa che non può essere circoscritta solo alle strutture ospedaliere e sanitarie", ha aggiunto Nardella. "A Firenze - ha concluso il sindaco - abbiamo preparato una mappatura di tutte le strutture, d'accordo con le Asl, dove si possono fare le operazioni di vaccinazione, abbiamo selezionato alcuni grandi impianti sportivi, anche lo stesso palazzetto dello sport, il Mandela Forum. Stiamo poi verificando la possibilità di usare teatri, le scuole nelle fasce pomeridiane, in modo da avere un elenco pronto".