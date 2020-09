Coronavirus: Milano ringrazia Protezione Civile in piazza Duomo

#cronaca

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Milano ringrazia i volontari e gli operatori della Protezione civile per l'impegno e il lavoro svolto durante l'emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus. E lo fa con una cerimonia in piazza Duomo in occasione della ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari della Protezione Civile. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha detto rivolto alle diverse rappresentanze schierate in piazza del Duomo che “a Milano siete stati un esempio anche per gli altri Comuni italiani e l'emergenza è stata affrontata brillantemente in questo territorio. Il lavoro fatto dalla Regione Lombardia è stato eccellente e ancora di più lo è stato il lavoro del sistema di Protezione Civile della Regione Lombardia. Nel corso della pandemia il sistema ha dato il suo apporto come sempre”. Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha detto ai volontari e agli operatori che “siete il volto più bello del Paese. Ci siete stati anche in questo periodo difficile che abbiamo vissuto e stiamo affrontando”. La vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, ha sottolineato che “la parola di oggi è ‘grazie' per quanto fatto insieme. Ci siamo messi al sevizio della comunità in un momento di emergenza. Voi siete vicini alle persone nelle difficoltà e nelle catastrofi”. Mentre l'assessore alla Protezione Civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, ha detto che “abbiamo vissuto un periodo non facile, che non è finito, ma il sistema lombardo di Protezione Civile ha saputo schierarsi a tutela dei propri concittadini e delle proprie comunità. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare, ma dobbiamo rimboccarci le maniche perché non è finita”.