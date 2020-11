Coronavirus: manifestazione nel Varesotto, denunciati promotore e partecipanti

#cronaca

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Un giovane di 20 anni è stato denunciato dalla polizia per aver promosso una manifestazione non autorizzata a Gallarate, in provincia di Varese, contro le misure del governo per contenere la diffusione del coronavirus. Denunciati anche alcuni dei partecipanti alla manifestazione, un'iniziativa non preavvisata, per violazione delle normative anti-Covid. Lo scorso 24 ottobre nella piazza centrale di Gallaratesi è tenuta una contestazione contro le misure con la partecipazione di un centinaio di giovani, molti dei quali senza mascherina, organizzata omettendo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza il preavviso di manifestazione pubblica. La polizia ha identificato il promotore e una parte dei giovani manifestanti e li ha denunciati, comminando a ognuno una sanzione amministrativa di 800 euro, contestata e notificata ai genitori nel caso di trasgressori minorenni.