Coronavirus: in Sicilia 1.726 positivi (+62) e 111 vittime (+10)

#cronaca

Palermo, 4 apr. (Adnkronos) - – Sale a 111 il numero delle vittime da Coronavirus in Sicilia. Dieci decessi in più in sole 24 ore. A fornire i dati, aggiornati alle 17 di oggi e trasmessi all'Unità di crisi nazionale, è la Presidenza della Regione siciliana. Attualmente risultano ancora contagiate 1.726 persone, 62 in più rispetto a ieri. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 19.896 e di questi sono risultati positivi 1.932 (+73 rispetto a ieri).