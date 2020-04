Coronavirus: Gallera, 'area Spedali Civili Brescia riconvertita in ospedale Covid' (2)

#cronaca

(Adnkronos) - "La decisione di realizzare a Brescia, nel Civile, un centro dedicato alla degenza dei malati Covid con funzioni specialistiche significa mettersi nelle condizioni di essere pronti di fronte a una nuova ondata e per curare meglio le persone malate. Per consentire al Civile anche di tornare a occuparsi delle istanze di salute. E, soprattutto, per affrontare anche i temi della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione per affrontare meglio questa malattia", per l'assessore lombardo Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi). "Siamo in una fase fondamentale - ha esordito l'assessore al Bilancio Davide Caparini - che è quella di progettare il dopo emergenza. E lo stiamo facendo, come sempre, con la guida e il supporto fondamentale dei tecnici. Noi ci siamo sempre messi a disposizione e spesso anche a servizio dei nostri tecnici, dei nostri scienziati per comprendere il fenomeno e poi governarlo. Siamo nella fase del governo e, quindi, questa iniziativa, per la quale, dal punto di vista economico, Regione Lombardia, grazie al fatto che siamo gente laboriosa, ha le risorse necessarie". Il faro guida "è fare presto, fare bene, in economia, non buttare via un centesimo perché rispettiamo i soldi della gente, poi, però il fattor tempo e' fondamentale. Noi siamo disponibili - ha concluso Caparini - e stiamo valutando qualsiasi opzione. Affinché si parta il prima possibile, con il miglio progetto possibile".