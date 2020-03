Coronavirus: Gallera, '40% continua a muoversi, inaccettabile folla metro'

#cronaca

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - I numeri dei contagi da coronavirus non diminuisce in Lombardia. "Le compagnie telefoniche - spiega l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera - hanno messo a disposizione un dato statistico, assolutamente anonimo, da cui emerge che il 40% a continua a muoversi, in parte legato sicuramente a necessità lavorative". Nessun 'Grande fratello', ma su dieci persone, quasi la metà continua a non restare in casa. E questo a Milano si è visto anche nei video postati da chi ha negli ultimi ha viaggiato in metropolitana. "Il decreto dice che bisogna garantire le misure anticontagio e bisogna fare in modo che si rispetti la distanza di sicurezza anche nei treni della metropolitana: quello che abbiamo visto è incomprensibile è inaccettabile", spiega l'assessore ospite della trasmissione televisiva 'Agorà'. A chi gli chiede se sarà necessario inasprire le condanne per chi viola i divieti, Gallera replica: "Arriviamo a domenica e poi vedremo se le misure hanno prodotto risultati. Io invito tutti a stare a casa, è l'unico molto per vincere questa battaglia al di là delle misure, delle multe e delle autocertificazione".