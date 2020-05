Coronavirus: Fontana, 'ospedale Fiera modello per Italia ed Europa'

#cronaca

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - L'ospedale alla Fiera di Milano "è stato un esempio che è stato ripetuto in altre zone di Italia, come nelle Marche e in Emilia Romagna, e in Europa a Berlino, dove si è cercato di realizzare questo genere di iniziativa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Zapping su Rai Radio 1. "Questa linea guida è stata data dal governo che ha detto che bisognava aumentare i posti letto in rianimazione e predisporre degli ospedali Covid pronti per ogni evenienza. E non solo abbiamo realizzato questo, ma presto ne realizzeremo anche altri. Ne realizzeremo uno a Brescia, come ne abbiamo realizzato uno a Bergamo", ha aggiunto.