Coronavirus: Fontana, 'da domani al via test sierologici gratuiti in Bassa Val Seriana'

#cronaca

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - Prendera' il via domani, con le chiamate ai cittadini, la campagna sierologica gratuita della Bassa Valle Seriana voluta da Regione Lombardia, Agenzia della Salute di Bergamo e dalle amministrazioni Comunali dell'Ambito 8 bassa e media Valle Seriana, in particolare per i residenti nei Comuni di Albino, Alzano Lombardo e Nembro, particolarmente colpiti dalla pandemia di coronavirus.

"Quando siamo partiti con lo screening regionale alla fine di aprile - sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - avevamo gia' coinvolto in parte quei territori, che sono stati tra i piu' colpiti dal virus. L'indagine che partira' domani ci consentira' di avere una fotografia ancora piu' dettagliata di come si e' diffusa l'epidemia e quali soggetti ha coinvolto maggiormente. Riusciremo in questo modo ad ottenere informazioni utili per aggiornare le raccomandazioni per la sorveglianza e ipotizzare modelli operativi per intercettare eventuali nuovi focolai, che ci auguriamo non si verifichino. Ringrazio i sindaci delle amministrazioni coinvolte per il contributo alla predisposizione e realizzazione del programma di screening che consentira' di dare una risposta concreta anche alle richieste della popolazione".

E l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ricorda che la Regione "ha gia' effettuato, ad oggi, oltre 550mila test sierologici che hanno coinvolto cittadini in quarantena, contatti di casi positivi, operatori sanitari e forze dell'ordine. Procederemo in questa direzione coinvolgendo comunita' specifiche, come ad esempio i Comuni della bergamasca, per analizzare la diffusione del contagio in modo analitico".