Coronavirus: Fermi, 'non si ferma attività Consiglio Regione Lombardia'

#cronaca

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - “Il Consiglio regionale va avanti, l'attività istituzionale non si ferma. Abbiamo adottato questa mattina in Ufficio di Presidenza e condiviso successivamente con i capigruppo consiliari una delibera che introduce alcune misure amministrative, organizzative e comportamentali per prevenire la diffusione del contagio: siamo altresì tutti consapevoli della necessità di dare ai cittadini lombardi un forte messaggio di rassicurazione, anche attraverso piccoli gesti e segnali come la normale prosecuzione dell'attività consiliare". Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, al termine della riunione con i capigruppo consiliari, che hanno sottolineato anche l'opportunità di inviare e formalizzare da parte di tutto il Consiglio regionale un messaggio di ringraziamento agli operatori sanitari, alla Protezione civile e ai volontari che in questi giorni si stanno impegnando per contenere l'emergenza del Coronavirus. "Sono convinto che pragmatismo e competenza ci guideranno nell'affrontare questa emergenza, consapevoli che è il momento di unirci e di lavorare insieme, con la generosità e la solidarietà che da sempre ci caratterizzano: è necessario adottare opportune precauzioni, ma non dobbiamo lasciarci prendere da eccessi di paura e panico ingiustificati”, continua. Fermi ha confermato che nel corso dei lavori della seduta di Consiglio regionale di domani il presidente Fontana e l'assessore Gallera riferiranno in aula sull'emergenza del Coronavirus in Lombardia, fornendo un aggiornamento sulla situazione.