Coronavirus: Fermi, 'non si ferma attività Consiglio Regione Lombardia' (3)

#cronaca

(Adnkronos) - Per quanto concerne il personale in servizio a Palazzo Pirelli, è estesa a tutti la possibilità del 'lavoro agile' anche attraverso l'utilizzo di strumentazione propria, previa autorizzazione del dirigente di servizio, e si riconosce la massima flessibilità dell'orario di lavoro, sempre previo accordo con il proprio dirigente. Si stabilisce lo stato di reperibilità per tutti i dirigenti, compresi quelli delle segreterie politiche, nonché per il personale addetto alla sicurezza. L'effettiva applicazione e il rispetto delle misure introdotte viene affidata a una Cabina di regia interna appositamente istituita e coordinata dal Segretario Generale. In ottemperanza alle disposizioni emanate dall'ordinanza regionale per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus, la visita al Memoriale della Shoah con la Senatrice Liliana Segre di giovedì 27 febbraio è rimandata a nuova data da destinarsi.