Coronavirus: Fermi, 'non si ferma attività Consiglio Regione Lombardia' (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Restano regolarmente convocate le sedute di Consiglio regionale, alle quali potranno assistere anche i giornalisti negli spazi loro assegnati, mentre l'accesso all'aula consiliare non sarà consentito a visitatori, delegazioni e pubblico. Le sedute di Commissione si svolgeranno rispettando l'ordine del giorno dei lavori, mentre saranno sospese le sole audizioni. Vengono sospesi il servizio di assistenza all'utenza per la presentazione delle istanze sulla piattaforma digitale Conciliaweb, l'attività di udienza presso gli uffici del Corecom e il servizio di ricevimento del pubblico da parte del Difensore regionale, del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza e del Garante per la tutela delle vittime di reato. Sono annullati tutti gli eventi, manifestazioni, visite, incontri e altre iniziative organizzati a Palazzo Pirelli. L'accesso di soggetti esterni al Palazzo, fatti salvi i dipendenti degli enti e società che hanno sede nel Palazzo, è autorizzato solo tramite appuntamento preventivamente comunicato al dirigente di riferimento o del gruppo politico.