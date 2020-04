Coronavirus: F.Sala, 'compilati oltre 900.000 questionari Cercacovid'

#cronaca

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - "Al momento sono 660.000 gli utenti unici dell'app lanciata la scorsa settimana da Regione Lombardia e 903.000 i questionari compilati. Ricordo che il questionario è anonimo, va aggiornato con continuità, e se osservate il pulsante 'informazioni', nella parte superiore della schermata che compare sul vostro smartphone, si trovano messaggi e informazioni utili dalla Regione come, ad esempio, l'ultima ordinanza e altre comunicazioni". Così il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala interviene nella diretta Facebook trasmessa sulla pagina di Lombardia Notizie Online per fare il punto quotidiano sull'emergenza coronavirus. Il questionario è inserito nella app 'AllertaLOM', scaricabile gratuitamente dalle piattaforme Ios e Android, e che va compilato ogni giorno per poter disporre di un quadro della situazione aggiornato in tempo pressoché reale. Le zone dove la app è più scaricata per densità di popolazione sono nell'ordine Bergamo, Brescia, Monza e Milano.