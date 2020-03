Coronavirus: Cremona, si risveglia da terapia intensiva, prima volta da 30 giorni

#cronaca

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Per la prima volta in 30 giorni, all'ospedale di Cremona si è svegliata una paziente ricoverata in terapia intensiva. "Stamattina Laura (il nome è di fantasia) si è risvegliata nella terapia intensiva di Cremona. E' la prima volta che accade da 30 giorni", racconta in un post su Facebook l'Asst di Cremona. "Laura non vede l'ora di tornare a casa. Per questo chiede a voi, che potete, di starci a casa. Per chi si è preso cura di lei, il suo risveglio, è una gioia che allevia la fatica, restituisce senso alla cura e alimenta la speranza. Anche se è importante ricordare che ieri nel nostro paese ci sono stati 800 decessi (545 in Lombardia) e 4821 nuovi contagiati. Le persone con coronavirus in Italia sono 42.681", si ricorda nel messaggio social dell'azienda socio sanitaria territoriale.