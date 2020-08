Coronavirus: Bolognini (Lega), 'protocolli rigidi in centri accoglienza migranti'

#cronaca

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - “La notizia che uno straniero ospite del centro è risultato positivo al Covid non va sottovalutata e conferma la pericolosità di questo modello di immigrazione. Potenzialmente tutti gli ospiti del centro, che condividono camerate e spazi comuni, potrebbero essere contagiati, così come gli operatori che lavorano all'interno del centro”. Lo afferma Stefano Bolognini, commissario provinciale della Lega Salvini Premier. “Allo stesso tempo -continua Bolognini- il fatto che il ghanese risultato positivo e tutti gli ospiti del centro abbiano in questi giorni girato per la città potenzialmente potrebbe avere diffuso ulteriormente il contagio. Auspichiamo che nei centri vengano adottate regole e protocolli rigidi di monitoraggio rispetto ai possibili contagi e guardiamo con preoccupazione all'aumento della presenza di clandestini che bivaccano in molte zone della città o nelle aree dismesse e che non sono sottoposti ad alcun controllo”.