Coronavirus: Bezzini, 'Toscana in testa per capacità di vaccinazione'

#cronaca

Firenze, 10 gen. - (Adnkronos) - "Con il 79,9% di somministrazioni sulle dosi consegnate, per un totale di 41.800 vaccini eseguiti ad oggi, la Toscana si colloca tra le prime tre regioni per capacità di vaccinazione in questa prima fase della campagna. Non solo, siamo la Regione che percentualmente ha vaccinato più anziani nelle Rsa e siamo ormai oltre i 2/3 degli ospiti complessivi. Una scelta precisa, quella di partire dalle persone più fragili e vulnerabili della nostra comunità, che abbiamo fatto sia per ragioni etiche, che sanitarie. Purtroppo anche in questi giorni stiamo vedendo che le Rsa possono essere teatro di pericolosi focolai, con esiti spesso tragici. Un dato che conferma la scelta fatta". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini, in un post su Facebook. "Da parte di Pfizer sono state effettuate la prima e la seconda fornitura di vaccini, già completamente prenotati e in corso di somministrazione. Ogni qualvolta vengono aperte le prenotazioni sul portale online registriamo una risposta straordinaria e in poche ore le agende sono state completate - spiega Bezzini - La prossima consegna di Pfizer è prevista tra l'11 e il 13 gennaio, con relativa riapertura delle prenotazioni. La quarta invece è attesa per il 18 e la quinta per il 25, sempre di gennaio. Ad ogni nuova disponibilità di dosi corrisponde una riapertura puntuale delle prenotazioni per tutte le categorie coinvolte nella fase 1, secondo modalità progressivamente inclusive". Commenta Bezzini: "Al momento la domanda supera di gran lunga l'offerta ed è un bene, un segno di grande partecipazione. Il prossimo tipo di vaccino disponibile sará quello di Moderna, approvato nei giorni scorsi sia dall'Ema che dall'Aifa. Attendiamo le approvazioni anche per gli altri: se tutti andranno a regime avremo dosi sempre maggiori. Le forniture arrivano volta per volta, bisogna avere pazienza e attendere il proprio turno, indicato a livello nazionale".