Coronavirus: assessore Foroni, 'grazie a chi si è impegnato per Ospedale Fiera a Bergamo'

#cronaca

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - L'assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile Pietro Foroni è intervenuto a Bergamo, all'ospedale realizzato all'interno della Fiera di Bergamo per assistere i pazienti affetti da coronavirus "per portare un grandissimo ringraziamento da parte del presidente Fontana e di tutta la Regione Lombardia a chi ha costruito questo ospedale, nella Fiera di Bergamo, in collaborazione con il nostro assessorato al Welfare, in particolare l'Associazione nazionale alpini, Confartigianato, le maestranze delle piccole imprese bergamasche, i tantissimi volontari di Protezione civile, tutti uniti in uno spirito di servizio alla comunità". Il nosocomio realizzato dagli alpini e che ha visto il supporto dei medici di Emergency vivrà ora una 'Fase 2', trasformandosi in un presidio medico a supporto dell'ospedale cittadino Giovanni XIII. Nei giorni scorsi, infatti, è stato dimesso l'ultimo paziente.