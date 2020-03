Coronavirus: assessore Cattaneo, 'partita produzione mascherine in Lombardia' (2)

#cronaca

(Adnkronos) - "L'idea e' nata da un'esigenza interna all'azienda - ha spiegato Claudio Guarnero, amministratore delegato di Fippi - per proteggere i dipendenti. Abbiamo utilizzato una parte del materiale del pannolino per creare delle mascherine da utilizzare in un primo momento al nostro interno. Successivamente, contattati da Regione Lombardia abbiamo deciso di dare un contributo alla produzione. Con il Politecnico abbiamo individuato la materia prima idonea, collaborando con l'azienda Atex (specializzata in tessuto non tessuto per l'utilizzo medicale) e abbiamo individuato il materiale idoneo e con adeguato potere filtrante". Sul fronte della produzione di camici, Regione Lombardia con il Politecnico ha avviato un percorso analogo, individuando i materiali e i procedimenti produttivi idonei.