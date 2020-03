Coronavirus: a Busto Arsizio 10 denunciati per violazione misure contenimento

#cronaca

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Dieci persone sono state denunciate dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per violazione delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Due pregiudicati in trasferta da Milano a Busto Arsizio, sorpresi in possesso di arnesi da scasso, sono stati fermati a bordo di un'auto. Questi hanno tentato di giustificarsi dicendo di essere diretti in ospedale per fare visita a un amico ricoverato dopo un incidente. Circostanza smentita da un controllo degli agenti. Perquisiti, due sono stati trovati in possesso degli strumenti da scasso. Denunce ed espulsioni sono scattate anche nei confronti di sei persone, cittadini sudamericani, sorpresi a partecipare a festa nell'abitazione di un loro connazionale, incuranti degli schiamazzi percepibili fin dalla strada e della mancanza, almeno per alcuni di loro, del permesso di soggiorno. Infine due fidanzati ventenni sono stati sorpresi davanti al cimitero con 2,5 grammi di hashish in tasca e i cellulari in mano. La giustificazione fornita agli agenti è stata che stavano giocando a Pokemon Go.