Confindustria: Carraro, 'orgoglio nomina saggi veneti'

#economia

Venezia, 23 gen. (Adnkronos) - "Desidero fare i più sinceri auguri di buon lavoro a Maria Carmela Colaiacovo, Andrea Bolla e Andrea Tomat, per essere stati selezionati dal Consiglio Generale per la Commissione di designazione delle candidature alla presidenza nazionale di Confindustria. La nomina di due veneti è motivo d'orgoglio – in una fase così importante e delicata – ma tutti e tre sono figure che conoscono bene sia le dinamiche associative che la diretta realtà d'impresa, garantendo quindi competenza ed esperienza". Così Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto commenta la nomina dei tre saggi di Confindustria.