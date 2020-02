Confindustria: Associazioni del Nordest incontrato i candidati alla presidenza

#economia

Padova, 18 feb. (Adnkronos) - Si è tenuto oggi, presso il Four Points by Sheraton Padova, l'incontro dei Consigli di Presidenza delle Associazioni Territoriali e Regionali di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con i candidati alla presidenza di Confindustria Nazionale: Licia Mattioli, Carlo Bonomi e Giuseppe Pasini, con l'ordine stato stabilito sulla base di un sorteggio. Al termine delle audizioni Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto ha sottolineato che "L'obiettivo di questo appuntamento era permettere ai Consigli di Presidenza delle Associazioni Territoriali del Triveneto di conoscere e confrontarsi direttamente con i tre candidati, approfondendo le loro linee programmatiche (anche suggerendo spunti e ponendo domande) in modo da poter poi esprimere liberamente ma con cognizione di causa la propria preferenza". "Sono stati tre incontri “consistenti”, che hanno visto un dibattito serrato e costruttivo. Si tratta certamente di tre profili di alto livello, molto differenti tra loro, con caratteristiche ed esperienze diverse. Ciascuno dei presenti, dopo stamani, potrà valutare quale ritiene più idoneo per la guida di Confindustria - ha concluso - Il mio impegno sarà quello di raccogliere le indicazioni degli associati e rappresentarle ai candidati. Confindustria rappresenta la casa di tutte le imprese e deve incidere sulla visione strategica del Paese che vogliamo. Stiamo vivendo veloci trasformazioni economiche, politiche, istituzionali e culturali, che non possiamo subire. Il Veneto ed il Nord Est, per il peso industriale che rappresentano, vuole essere parte attiva di questa partita".