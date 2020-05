Centrodestra: Fontana incontra coordinatori regionali per ripartenza Lombardia

#politica

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato, questo pomeriggio, i coordinatori regionali dei partiti e movimenti del centrodestra lombardo per una riunione programmatica per i prossimi passi per la ripartenza economica, produttiva e sociale del territorio lombardo. "Rilevato lo stallo e l'assenza del governo, e dei suoi ministri, che non stanno aiutando in alcun modo artigiani, imprenditori e commercianti lombardi, il centrodestra, compatto, continua a lavorare insieme alla giunta regionale per far ripartire il tessuto produttivo e sociale della Lombardia, per far ripartire la locomotiva nostrana, la Regione che garantisce un quinto del Pil e dell'export nazionale", si legge nella nota. Durante la riunione i coordinatori regionali lombardi hanno anche ricordato che le principali forze politiche del centrodestra scenderanno in piazza a Milano il prossimo 2 giugno, in concomitanza con la manifestazione nazionale organizzata da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi a Roma, insieme alle altre forze del centrodestra in una manifestazione aperta a tutti - ma con rigorose indicazioni di distanziamento e obbligo di mascherine per garantire la massima sicurezza a tutti i manifestanti - "per far sentire al governo il malcontento dei lombardi, per portare in piazza al loro voce e farla arrivare fino a Palazzo Chigi". All'incontro odierno erano presenti: Paolo Grimoldi per la Lega Salvini Premier, Maurizio Lupi e Alessandro Colucci per Noi con l'Italia, Daniela Santanchè per Fratelli d'Italia, Massimiliano Salini per Forza Italia, Giacomo Cosentino per Lombardia Ideale e Manfredi Palmeri in rappresentanza dei gruppi consiliari regionali non rappresentati a livello nazionale.