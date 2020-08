Casa: Lombardia, 23 mln a fondo perduto per edilizia e servizi abitativi sociali (2)

#economia

(Adnkronos) - Il bando regionale sarà interamente online e le domande di partecipazione potranno essere inserite dal 5 ottobre al 30 novembre. "Abbiamo deciso di comunicare con largo anticipo l'apertura del bando - prosegue l'assessore Bolognini - così da permettere ai soggetti potenzialmente interessati di valutare bene quest'opportunità e di preparare per tempo la documentazione necessaria". L'elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione al bando: incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sulla manifestazione di interesse. Documentazione attestante la legale rappresentanza ed i poteri di firma. Modulo di adesione. Lettera di adesione del Comune in cui è localizzato l'intervento proposto. Proposta di progetto e relativi allegati: elaborati grafici, cronoprogramma, quadro tecnico economico, scheda di calcolo della richiesta di finanziamento, progetto di gestione sociale, se prevista. Sono 133 i comuni interessati dalla misura, suddivisi per provincia, interessati dalla manifestazione d'interesse. Bergamo: Almè, Azzano San Paolo, Bergamo, Calusco d'Adda, Curno, Orio al Serio, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Treviglio, Verdellino. Brescia: Bassano Bresciano, Borgosatollo, Brescia, Calcinato, Castenedolo, Chiari, Coccaglio, Desenzano del Garda, Gardone Val Trompia, Gavardo, Iseo, Lonato del Garda, Maclodio, Manerbio, Montichiari, Ospitaletto, Orzinuovi, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Prevalle, Rezzato, Roncadelle, Rovato, Salò, San Zeno Naviglio, Torre Boldone, Toscolano-Maderno, Travagliato, Vobarno. COMO: Cantù, Como, Erba, Mariano Comense, Mozzate. Cremona: Crema, Cremona. Lecco: Lecco, Malgrate. Lodi: Lodi, Sant'Angelo Lodigiano. Monza e Brianza: Arcore, Bovisio-Masciago, Brugherio, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Limbiate, Lissone, Meda, Monza, Muggiò, Seregno, Seveso, Varedo, Vedano al Lambro, Vimercate. Città metropolitana di Milano: Abbiategrasso, Assago, Baranzate, Binasco, Bollate, Bresso, Buccinasco, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusano Milanino, Gallarate, Garbagnate Milanese, Gorgonzola, Lainate, Legnano, Melegnano, Melzo, Milano, Morimondo, Nova Milanese, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Vigevano, Vimodrone. Mantova: Castiglione delle Stiviere, Mantova, Medole, Suzzara. Pavia: Belgioioso, Broni, Casorate Primo, Pavia, Siziano, Stradella, Voghera. Sondrio: Morbegno, Sondrio. Varese: Busto Arsizio, Luino, Saronno, Varese.