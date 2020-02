Carceri: arriva 'Cucinare al fresco', ricette dei detenuti in Lombardia (3)

#cronaca

(Adnkronos) - Dagli ingredienti del carrello, a quelli della spesa, passando da quanto entra in carcere dall'esterno, il ricettario e il magazine sono un percorso di vita e di speranza. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Eye Communication, con Alessandro Tommasi e Giuseppe Bevilacqua, anch'essi impegnati, come Arianna Augustoni, a titolo di volontariato, “perchè tutti quanti vogliamo portare un sorriso dietro alle sbarre”. Nelle 24 pagine del magazine, giunto questo mese al suo terzo numero, si trovano suggerimenti interessanti, idee veloci e sfiziose da servire in tavola per ogni occasione. Non mancano ricette che appartengono alla cucina del Niger o delle Filippine, mentre il cous cous marocchino si confronta con quello tunisino.