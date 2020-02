Carceri: arriva 'Cucinare al fresco', ricette dei detenuti in Lombardia (2)

#cronaca

(Adnkronos) - L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Pirelli a Milano alla presenza, oltre che della stessa Arianna Augustoni, del presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, del difensore regionale e garante dei detenuti Carlo Lio, del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Pietro Buffa e del direttore del carcere del Bassone di Como Fabrizio Rinaldi. “Cucinare al fresco –ha sottolineato Fermi- è anche un incoraggiamento a non perdere mai le speranze, un invito a guardare oltre e a pensare di poter contribuire, con piccoli gesti, ad azioni che invogliano sempre e continuamente a fare qualcosa di buono: proprio come quando in cucina mettiamo mano ai fornelli, dando spazio alla creatività e all'immaginazione e confidando che altri possano così apprezzare quanto abbiamo saputo realizzare. E i piatti e le pietanze contenute in queste pagine, pur cucinate in spazi ristretti e con fornelletti da campeggio, non hanno certo nulla da invidiare a quelli proposti da Masterchef o da Cracco”.