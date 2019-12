Carabinieri: visita gen. Parrulli al Comando provinciale di Rovigo

#cronaca

Rovigo, 3 dic. (Adnkronos) - Nella mattinata di oggi il generale di brigata Fabrizio Parrulli, Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Rovigo dove ha incontrato tutti gli ufficiali, una rappresentanza di Comandanti e Carabinieri, nei vari gradi, che svolgono servizio presso le varie Stazioni della Provincia Rodigina, del Comando Gruppo Forestale, nonché dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri. Il Generale, ricevuto dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Antonio Rizzi, si è intrattenuto con il personale presente esprimendo loro la riconoscenza per il quotidiano impegno nell'opera di prevenzione e repressione svolta sul territorio, ponendo l'accento su alcune tematiche di carattere istituzionale e ribadendo l'importanza e il ruolo di assoluta centralità ricoperto dall'Arma dei Carabinieri in favore del Paese e della cittadinanza. L'incontro è stato anche occasione per il tradizionale scambio di voti augurali in vista delle imminenti festività natalizie. Il Generale prima del suo arrivo in Caserma si è recato, per uno scambio di saluti, presso la curia, dove è stato ricevuto dalla Vescovo, Mons. Pierantonio Pavanello.