Campania zona arancione, 1.651 contagi e 85 morti: il bollettino

#cronaca

Napoli, 4 dic. (Adnkronos) - La Campania diventa zona arancione nella giornata in cui si registrano 1.651 nuovi contagi da secondo il bollettino reso noto oggi. I morti sono stati 85. L'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede che "le Regioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione". Il provvedimento sarà in vigore dal 6 dicembre. I tamponi sono stati 18.733. Dei nuovi positivi, 135 sono sintomatici e 1.516 sono asintomatici. Il totale dei casi in Regione dall'inizio dell'emergenza sale a 162.220, mentre sono 1.658.601 i tamponi complessivamente esaminati. Degli 85 decessi viene specificato che si tratta di 42 morti avvenuti nelle ultime 48 ore e 43 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 2.284 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 58.461.