Calcio: Sandonà (Gruppo Zaia), 'bandiera S. Marco rappresenta tutti i veneti'

#cronaca

Vneezia, 11 nov. (Adnkronos) - “Il divieto di esporre la bandiera di San Marco all'interno dello stadio Euganeo di Padova prima della partita di calcio è davvero ingiustificato. La millenaria bandiera Serenissima, dalla quale deriva il gonfalone ufficiale della Regione del Veneto, rappresenta tutti i veneti, non solo quelli di una determinata fazione politica. Ed è grave che i rappresentanti dello Stato non lo sappiano”. Luciano Sandonà, Consigliere regionale del gruppo Zaia Presidente, commenta così “quanto accaduto ieri a Padova, dove le forze dell'ordine hanno impedito l'ingresso di una bandiera di San Marco all'interno dello stadio di calcio; non solo è stato mancato di rispetto alle nostre radici e alla nostra cultura - continua Sandonà - ma quello che è un nostro simbolo identitario è stato giudicato come pericoloso, al punto da venirne impedita l'esposizione". "Un fatto assurdo, soprattutto se consideriamo che in tutti gli stadi è stata sempre fatta entrare la bandiera di San Marco. Ultimo esempio, la partita di campionato di domenica scorsa, 3 novembre, allo stadio Romeo Menti di Vicenza, dove sugli spalti venivano sventolate diverse bandiere di San Marco e a dimostrarlo, una foto scattata proprio domenica scorsa”, sottolinea. “I veneti sono fieri delle proprie origini - conclude Sandonà - e la bandiera le rappresenta. Auspichiamo che questo fatto rimanga un episodio isolato. Noi continueremo ancora a sventolare il nostro gonfalone negli stadi”.