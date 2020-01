Calabria: Callipo, 'se eletto rinuncio a stipendio, no partiti in giunta' (2)

#politica

(Adnkronos) - Con il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che tornerà in Calabria l'8 gennaio, "si è creato – ha aggiunto – un rapporto politico ma anche umano, di amicizia, perché lui ha capito qual è il mio sogno per la Calabria e vuole aiutarmi a realizzarlo". Ma a dare "grande forza" a Callipo sono soprattutto "le tante persone che non conosco e che mi stanno dimostrando di avere fiducia in me, perché il sostegno degli amici e degli alleati l'ho sempre percepito".