Banche: sindaco Vicenza, 'poche richieste al fondo indennizzo, informiamo i cittadini'

#economia

Vicenza, 22 gen. (Adnkronos) - Il Fondo Indennizzo c'è, ma le richieste latitano. Il Fondo è quello istituito lo scorso anno e riservato agli azionisti e obbligazionisti della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Contiene 1,5miliardi di euro e interessa nel solo vicentino circa 80mila persone, di cui 40mila residenti nel capoluogo. Eppure ad oggi solo 13mila vicentini hanno cercato informazioni sul portale dedicato (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it ). Per questo il Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Vicenza Francesco Rucco ha scritto stamattina a tutti i colleghi sindaci vicentini per invitarli a dare il massimo risalto alla notizia, da comunicare attraverso i canali informativi a disposizione dell'amministrazione (sito internet, display elettronici, manifesti ecc.). "La legge di bilancio approvata a fine anno -spiega Rucco - contiene anche alcune novità in merito al Fondo Indennizzo Risparmiatori, tra cui la proroga del termine per la presentazione della domanda, spostata al 18 aprile, e procedure semplificate per l'accesso al fondo. Non tutti i vicentini, però, ne sono a conoscenza, tanto che l'associazione "Noi che credevamo..." mi ha contattato tramite il presidente Luigi Ugone e il vicepresidente Mario Zambon evidenziandomi la necessità di una campagna informativa molto forte. Un impegno a cui anche le amministrazioni comunali sono chiamate, viste le ricadute sociali negative create dalla crisi delle banche che le stesse amministrazioni si sono trovate a dover fronteggiare. E' un diritto dei vicentini truffati riavere i propri soldi, ma è anche un interesse di tutti che li ottengano.",