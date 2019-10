Autonomia: Sala, 'commissione tecnica passo necessario'

#politica

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - "La commissione tecnica annunciata dal ministro Boccia è un passo necessario". A dirlo a margine dell'evento Milano Marathon è Beppe Sala commentando la scelta del ministro per gli Affari Regionali e le autonomie di istituire una commissione tecnica sulla proposta. "Io capisco - continua Sala - le perplessità del presidente Fontana però il problema vero è che l'autonomia come è stata designata non è vero che avesse, a parte dalla Regione Lombardia e Veneto e in parte dall'Emilia Romagna, accolto tutto questo favore. E' chiaro che capisco che loro chiedono certezza sui tempi".