Autonomia: Fontana, 'per Lombardia è condizione per ricominciare a correre'

#politica

Milano, 27 lug. (Adnkronos) - "La Lombardia deve essere lasciata libera di rialzarsi, ripartire, competere a livello nazionale e nel mondo. L'autonomia è la condizione per ricominciare a correre e per realizzare la nostra grande ambizione: progettare insieme la Lombardia del 2050". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento al Consiglio regionale della Lombardia. "Ribadisco qui la necessità dell'autonomia nella gestione delle risorse: abbiamo i conti a posto, lasciateci assumere le persone di cui abbiamo bisogno, non solo ora dopo l'emergenza ma sempre", ha aggiunto.