Autonomia: Fontana, 'governo incapace di portare avanti riforme importanti'

#politica

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - "Temo che questo governo non sia in grado di portare avanti nessuna riforma seria ed importante". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'approvazione del bilancio regionale, dopo il vertice di maggioranza svoltosi a Palazzo Chigi sull'autonomia. "Non possiamo più accettare di essere presi in giro -ha aggiunto Fontana- con tentativi di portare sempre la palla avanti senza arrivare a una risposta. Ci dicano cosa vogliono fare. Anche per una questione di rispetto nei confronti dei cittadini lombardi e veneti che hanno votato al referendum e dei governatori che si sono impegnati per portare avanti questo progetto".