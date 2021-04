Autismo: a Milano palazzi Regione Lombardia illuminati di blu

#cronaca

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Palazzo Lombardia e il Pirellone a Milano si illuminano di blu in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. "Si tratta di una giornata di sensibilizzazione - commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - ma anche di speranza e di fiducia per quanto ancora c'è da fare e verrà fatto su questa drammatica materia. Come Regione, posso garantire, che sentiamo fortemente la responsabilità che abbiamo, ma che siamo in prima linea per sostenere chi porta una condizione di autismo e le famiglie". Oltre alla tradizionale rete dei servizi, Regione Lombardia ha messo a disposizione risorse economiche per oltre 20 milioni di euro a favore di specifici progetti, finalizzati a intervenire negli aspetti più critici: la diagnosi precoce, l'età di transizione e l'età adulta e il supporto e il potenziamento della rete di riferimento e la formazione degli operatori. L'impegno, come riportato tra le linee di indirizzo per il Piano socio-sanitario 2021, si concretizzerà nel percorso che porterà all'approvazione del Piano regionale autismo consolidando la collaborazione tra gli assessorati al Welfare, Politiche abitative, Famiglia e Disabilità. "In questo quadro - aggiunge Moratti - si inserisce la prossima approvazione del Piano operativo regionale per i Disturbi dello spettro autistico, su cui sta lavorando un gruppo tecnico composito, che vede coinvolte Regione, Ats, Asst, Anci, università, enti privati accreditati e Associazioni dei familiari. L'obiettivo è realizzare una rete di servizi realmente inclusiva, in grado di sostenere le persone con autismo e le loro famiglie in tutte le dimensioni della vita quotidiana in una logica collaborativa, di integrazione e trasversalità".