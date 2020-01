Antisemitismo: Pd Lombardia, no a divisioni anche se mozione Lega è strumentale

#cronaca

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - “Sull'antisemitismo non ci si divide”. Lo affermano Carmela Rozza e Fabio Pizzul in merito al voto positivo del Pd alla mozione della Lega sull'antisemitismo oggi in Consiglio regionale della Lombardia. “Per senso di responsabilità abbiamo deciso di votare un testo che appare strumentale, perché manca la parola razzismo e la presa di distanze dalle forze di estrema destra. Abbiamo cercato un accordo che avevamo già in mano, ma che la Lega ha deciso all'ultimo di rigettare, perché è evidentemente eterodiretta da Roma e ha bisogno di utilizzare questo tema in chiave elettorale, dopo essere stata richiamata anche dalla Comunità ebraica per i rapporti con i partiti di estrema destra", spiegano. "Noi sull'antisemitismo non abbiamo mai avuto dubbi e sappiamo ben distinguere tra la critica alle scelte di un governo, che è sempre legittima, e l'antisemitismo, che noi condanniamo nettamente". Il Pd, che aveva una sua mozione in materia, respinta dall'aula a voto segreto, ha votato a favore anche alla mozione della Lega tranne sull'ultimo punto.