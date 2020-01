Antisemitismo: Forte (M5S Lombardia), 'no a strumentalizzazione Salvini'

#cronaca

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - “Il razzismo e l'antisemitismo sono inaccettabili e incompatibili con i valori della nostra Costituzione. Sono fenomeni che il M5S condanna in tutte le sedi istituzionali e non. Purtroppo la mozione presentata dal centrodestra chiede di contrastare l'antisemitismo solo a parole, nel titolo". Lo afferma Monica Forte, consigliera regionale del M5S Lombardia, commentano il voto contrario del M5S Lombardia sulla mozione del centrodestra intitolata 'Azioni di contrasto dei fenomeni di antisemitismo' in Consiglio regionale. "Non accettiamo nessuna forma di strumentalizzazione del conflitto arabo-israeliano per fare politica del consenso elettorale. Il tema è serio e non può essere risolto semplicisticamente con una mozioncina mediatica presentata in consiglio regionale per favorire la campagna elettorale permanente di Salvini", spiega.