Ambiente: Fermi, 'sostenibilità trasporti non peggiori mobilità'

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - “La ricerca di una maggiore sostenibilità dei trasporti non può e non deve in nessun caso avvenire riducendo la mobilità complessiva e peggiorando l'accessibilità territoriale: oggi la sfida da cogliere consiste piuttosto nel riuscire a dare risposte più sostenibili alle esigenze di mobilità di passeggeri e merci”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, che ha incontrato a Palazzo Pirelli a Milano i rappresentanti di Conftrasporto Confcommercio sui provvedimenti previsti dal Green Deal europeo e sulle possibili ricadute che interesseranno il territorio lombardo in termini di mobilità, infrastrutture e attività commerciali. Fermi ha partecipato all'incontro anche come componente del Comitato delle Regioni, all'interno del quale ha chiesto di far parte quest'anno della commissione Ambiente, Cambiamenti climatici ed Energia (Enve), cui spetterà l'esame del Green Deal presentato da Ursula von der Leyen con l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto ambientale neutro con l'azzeramento totale delle emissioni di gas serra.