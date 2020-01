Ambiente: Fermi, 'sostenibilità trasporti non peggiori mobilità' (3)

#cronaca

(Adnkronos) - "Sono alcune delle priorità su cui mi impegnerò personalmente anche in sede europea all'interno del Comitato delle Regioni e su cui anche il Consiglio regionale della Lombardia auspico possa prendere impegni precisi in occasione dell'apposita seduta consiliare dedicata alla sessione comunitaria”, ha sottolineato. All'incontro ha partecipato anche il presidente della commissione regionale Programmazione e Bilancio Marco Alparone, con l'obiettivo di raccogliere contributi utili in vista della sessione europea regionale già calendarizzata per il 31 marzo, da condividere e inserire nell'apposita Risoluzione comunitaria che il Consiglio regionale sarà chiamato in tale data a discutere e approvare. Era presente anche il vice presidente del Consiglio Carlo Borghetti. “A seguito delle nuove misure e disposizioni di legge introdotte, il settore dell'autotrasporto nazionale italiano –ha sottolineato Paolo Uggè, presidente di Fai-Conftrasporto- ha fatto registrare nell'ultimo ventennio una riduzione di emissioni di gas clima alteranti superiore al 30%: un dato e un miglioramento che nessun altro Paese europeo ha evidenziato in misura così significativa e di cui le istituzioni comunitarie devono necessariamente tenere conto”.