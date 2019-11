Agricoltura: Regione Lombardia stanzia 3 mln contro cimice asiatica

#economia

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - La Regione Lombardia, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, ha approvato uno stanziamento da 3 milioni di euro rivolto alle aziende agricole lombarde per la prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico. Nello specifico saranno finanziati investimenti che prevedono l'applicazione di misure di prevenzione contro la diffusione di organismi nocivi come cimice asiatica, tarlo asiatico e popilia japonica. "Il bando e' rivolto principalmente alle aziende dei comparti ortofrutticolo e florovivaistico - ha spiegato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - che quest'anno hanno subito danni devastanti per colpa delle specie invasive. Vogliamo contrastare soprattutto la diffusione incontrollata della cimice asiatica che sta mettendo in ginocchio le coltivazioni di frutta. Tra le opere finanziabili ci sono le reti antinsetto e le relative strutture di sostegno. Non sono la soluzione definitiva, ma permettono di salvare i raccolti. E' fondamentale procedere con la ricerca, con l'introduzione di antagonisti naturali e con azioni congiunte tra enti istituzionali". Gli investimenti, finalizzati alla prevenzione dei danni da fitopatie, saranno orientati all'impiego di sistemi, strumenti e metodi non tradizionali, di carattere strutturale ed agronomico. Ogni domanda potrà essere finanziata fino all'80% con un contributo massimo di 100 mila euro.