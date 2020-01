Agricoltura: Consiglio Lombardia sollecita uso blockchain nella filiera

#economia

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Collaudare esperienze di blockchain applicate all'attività istituzionale di Regione Lombardia nel settore agricolo e in particolare per la tracciabilità dei prodotti, utilizzando delle forme di database decentralizzati basati su registri pubblici condivisi, inalterabili e immodificabili, in grado di garantire forme estese di trasparenza e controllo, in un quadro giuridico certo e rispettoso della regolamentazione sulla privacy. Lo chiede la proposta di risoluzione approvata oggi all'unanimità in commissione Agricoltura del Consiglio regionale lombardo e prima elaborata e condivisa all'interno dell'apposito gruppo di lavoro istituito in commissione lo scorso settembre, a seguito anche di audizioni con esperti e rappresentanti di settore. Il documento impegna inoltre la giunta regionale a evidenziare i risultati della sperimentazione della blockchain in atto, con particolare riferimento ai progetti in essere per la filiera del latte in Valtellina e della carne a Mantova, a garantire l'interoperabilità tra i dati e i sistemi di archiviazione di Regione Lombardia e le iniziative di blockchain realizzate dal sistema produttivo e a incentivare l'adozione di sistemi blockchain per le filiere agricole con particolare riguardo alle filiere con certificazione obbligatoria o con adesione a marchi riconosciuti. Inoltre a favorire l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto attraverso la tecnologia blockchain e l'integrazione con l'Internet of Things e l'intelligenza artificiale, prevedendo incentivi per i progetti pilota privati e a valorizzare infine le produzioni locali supportando le iniziative che consentono di certificare la qualità, la provenienza e la filiera del prodotto a garanzia del consumatore finale.