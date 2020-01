Agricoltura: Consiglio Lombardia sollecita uso blockchain nella filiera (3)

#economia

(Adnkronos) - “Il ricorso a strumenti innovativi mediante l'utilizzo della blockchain produrrà sicuramente vantaggi soprattutto in un settore come quello agroalimentare, dove elementi come la trasparenza e la certificazione del prodotto sono sempre più richiesti dal consumatore", sottolinea il presidente della commissione Agricoltura Ruggero Invernizzi (Forza Italia), che evidenzia come tale metodologia “non può che valorizzare in particolare i prodotti di qualità tipici della produzione agroalimentare lombarda aiutando maggiormente il consumatore a distinguerli da quelli provenienti da aree e mercati differenti”. “L'importanza della blockchain sta nel fatto che al centro del processo viene messo il dato nella sua integralità e scientificità e pertanto tutti possono appurare in modo inconfutabile le caratteristiche e la qualità del prodotto senza timore di falsificazioni –ha rilevato infine Marco Degli Angeli (M5Stelle)-: è pertanto auspicabile che l'utilizzo di questa metodologia venga ora esteso anche ad altri settori come la sanità e l'ambiente”.