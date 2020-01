Agricoltura: Consiglio Lombardia sollecita uso blockchain nella filiera (2)

#economia

(Adnkronos) - “La blockchain ci consente di definire nuovi strumenti in grado di garantire in campo alimentare maggiore trasparenza e una migliore tracciabilità, e quindi di assicurare maggiori livelli di sicurezza, rafforzando e consolidando le relazioni di fiducia tra produttori, distributori e consumatori", spiega il consigliere segretario Giovanni Malanchini (Lega), relatore della proposta di risoluzione e coordinatore del gruppo di lavoro. "La blockchain ha quindi tutte le potenzialità idonee a supportare la realizzazione di progetti che consentano di tutelare appieno il 'made in Lombardy' e il 'made in Italy' e il valore delle nostre produzioni contro il rischio di frodi e contraffazioni, e al tempo stesso introduce una significativa semplificazione burocratica alleggerendo il peso e la farraginosità dei controlli”, continua. La metodologia operativa della blockchain è già stata sperimentata nell'ambito della filiera del pesce nel Regno Unito, dove tutti i movimenti di pesce vengono registrati su una piattaforma comune che contiene tutte le informazioni su quanto è avvenuto e chi ha svolto le varie attività di trasporto, trasformazione, packaging e vendita. Una analoga procedura mediante blockchain è tuttora sperimentata anche da alcune cantine della Franciacorta che puntano alla tracciabilità integrale del vino, dalla vite alla bottiglia fino allo scaffale della vendita, con informazioni precise anche su come la bottiglia è stata trattata e conservata.