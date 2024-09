Kate Middleton, è finita: non c’è più nient’altro da fare | Era passato pochissimo dall’ultimo annuncio

L’ha annunciato lei stessa, Kate Middleton fa piangere tutto il mondo

Classe 1982, Catherine Elizabeth Middleton detta Kate è moglie dell’erede al trono britannico William e, per questo, è principessa del Galles. Il primo incontro con William risale al 2001 e avviene nella St Salvator’s Hall dell’Università di St Andrews, dove entrambi studiano: tra i due è subito amore e la relazione diventa subito ufficiale.

Il matrimonio avviene il 29 aprile 2011, cinque mesi dopo l’annunciazione del fidanzamento e si tiene nell’abbazia di Westminster con la presenza della Regina Elisabetta II, tutta la famiglia reale e 1900 invitati. Dal loro matrimonio sono nati George Alexander Louis nel 2013, Charlotte Elizabeth Diana nel 2015 e infine Luis Arthur Charles nel 2018.

A marzo di quest’anno, però, la principessa del Galles ha sconvolto tutto il mondo rivelando di avere un cancro e annunciando che si sarebbe subito sottoposta alle chemioterapie, necessarie per provare a sconfiggerlo. A distanza di nove mesi da quell’annuncio, poche ore fa ne ha fatto un altro: tutti senza parole.

Le ultime parole di Kate Middleton

I rumors sulla salute di Kate Middleton si rincorrevano già da tempo, quando la principessa ha voluto mettere a tacere ogni gossip ed annunciare di soffrire di un cancro. Nei primi giorni di quest’anno, infatti, la casa reale aveva rivelato che Kate si era dovuta sottoporre a un intervento all’addome ma, da quel momento in poi, di lei non si era saputo più nulla, né la si era più vista in pubblico. La conferma della malattia, quindi, ha un po’ concretizzato le paure che molti avevano: fu proprio dopo quel primo intervento all’addome, andato a buon fine in sé e per sé, che la principessa scoprì la natura cancerogena del suo malanno.

Oggi, a distanza di nove mesi dalla rivelazione del suo cancro, Kate Middleton è tornata sui social con una notizia ben diversa: la principessa ha infatti concluso il ciclo di chemioterapie, quindi si può dire che abbia chiuso il suo ciclo di cure. “Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia” ha detto, nel video postato su Instagram.

La chemio è finita, per ora nient’altro da fare che sperare

Concludere il ciclo di chemioterapie, quando si parla di cancro, non significa purtroppo essere automaticamente guariti dalla neoplasia maligna. Il percorso di guarigione è infatti molto lungo e prevede diverse fasi, tra cui il controllo periodico dell’assenza di recidive e di nuove masse in altre zone del corpo.

“Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò. Nonostante tutto quello che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita“, conclude su Instagram.