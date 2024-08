Cena sul Mare a Catania: c’è sempre la fila a qualsiasi ora ma ne vale la pena | Ci ho portato tutta la famiglia

Se avete voglia di fare una cena prelibata direttamente vista mare a Catania allora dovrete andare in questo ristorante. C’è sempre la fila e il motivo è presto detto, un posto adatto a tutta la famiglia.

In vacanza c’è la regola tassativa che non si deve pensare praticamente a nulla se non divertirsi, rilassarsi e ovviamente godere delle leccornie tipiche del luogo che vi sta ospitando. Bisogna staccare realmente in quelle settimane di svago e lasciare i problemi a casa, solo così si tornerà alla propria vita “belli carichi” e pronti ad affrontare un nuovo anno.

A prescindere dal luogo dove andrete a villeggiare, prima di partire sarebbe meglio crearsi un itinerario con i luoghi più belli da visitare, i ristoranti migliori dove mangiare e ovviamente i lidi più confortevoli dove poter passare le vostre giornate in spiaggia.

Se quest’anno siete diretti a Catania, non potete assolutamente non prenotare una cena con vista mare dove il pasto si trasforma in pura magia. Ci sarà un motivo se c’è sempre fila no? Ecco dove dovrete andare.

A Catania ci potete portare tutta la famiglia

Che abbiate optato per una vacanza in famiglia o da single, Catania offre svago e comfort a tutti, in quanto grazie alla sua bellezza e all’ospitalità dei residenti, passerete veramente giorni all’insegna del puro relax e divertimento. Oltre al ristorante di cui vi parleremo a breve, pensiamo di farvi cosa gradita, illustrandovi qualche meta da aggiungere al vostro itinerario, qualora vi fossero sfuggite.

Sicuramente la bellissima e suggestiva Piazza del Duomo con il suo imponente elefantino, simbolo della città è il primo luogo da visitare, seguiti dai loro mercati, soprattutto quello del pesce, prima eccellenza di Catania. Tra le varie mete più gettonate da vedere sicuramente il loro mare è qualcosa di indescrivibile per non parlare di una bella gita fuori porta presso le Isole Eolie vi restituiranno una sensazione paradisiaca.

Una cena al ristorante Cutì di Catania

Dopo aver scoperto la città di Catania in lungo e largo è ovviamente arrivato il momento di sedersi a tavola per gustare una cenetta di pesce con quella vista mare che vi farà venire voglia di prenotare tutte le sere, anche perché la c’è fila praticamente sempre, quindi meglio programmare per tempo i vostri pasti. Chiunque volesse mescolare bellezza e sapore, il ristorante Cutì è quello che fa per voi.

Il ristorante poggia sulla spiaggia del “Lido Bikini” e da ogni tavolo è possibili ammirare la bellezza del mare e se siete fortunati del tramonto, un quadretto romantico perfetto se siete a cena con la vostra dolce metà. Inoltre il menù è molto vario e anche consistente, si passa dalle pizze cotte a forno a legno, al menù di pesce con i piatti tipici del luogo fino ad arrivare all’angolo del sushi accompagnato da frizzanti e freschi cocktail. I prezzi sono ragionevoli, per questo c’è sempre la fila, per non parlare del gusto di ogni singolo piatto che vi farà tornare anche il giorno successivo.