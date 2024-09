Abolito l’esame pratico della patente: rivoluzione totale dal Ministero dei trasporti | Basta fare questo test

È una vera rivoluzione quella arrivata dal Ministero dei trasporti in quanto per prendere la patente non sarà più necessario sostenere l’esame pratico, vi basterà fare questo test e avrete finito.

Siamo nell’anno della rivoluzione del Codice della Strada e questo l’abbiamo capito da quando sono state apportate modifiche sostanziali alle varie norme che regolano la circolazione su strada. Per il momento i vari articoli sono ancora in discussione al Senato, ma dopo essere stati approvati alla Camera il passo dovrebbe essere breve.

Pare che già da questo settembre potrebbero entrare in vigore, in quanto bisognerà attendere che le nuove regole siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Da quello che abbiamo sentito in questi mesi, le nuove sanzioni sono ancora più inasprite di quello che sono normalmente.

Tutto questo è stato reso necessario dalle troppe inadempienze commesse dagli automobilisti i quali sottovalutano molte regole a discapito della propria e dell’altrui vita. Sono diversi i punti su cui vertono queste novità, dall’utilizzo dello smartphone in auto, allo stato di ebrezza e così via.

Tra i vari cambiamenti ce né uno che forse farà fare salti di gioia, in quanto per prendere la patente sarà abolito l’esame pratico è una totale rivoluzione dal Ministero dei trasporti. Ecco di cosa stiamo parlando.

Rivoluzione dal Ministero dei trasporti

È in corso una vera e propria rivoluzione al Ministero dei trasporti in quanto sono diversi i punti trattati nel nuovo Codice della Strada che rivoluzioneranno il modo di pensare di molti guidatori. Le novità saranno molte e appena questi decreti diventeranno legge a tutti gli effetti, saranno molti che probabilmente dovranno fare un rapido ripasso di tutte le netiquette da tenere su strada. Anche perché le multe saranno ancora più salate di quello che già sono, soprattutto per alcune infrazioni.

Sarebbe dovuto entrare in vigore già da questa estate da come si vociferava ma la data è slittata, c’è chi dice a settembre e chi entro la fine dell’anno. A ogni modo, a prescindere da quando sarà, fareste meglio a prendere nota di tutte le novità che vi attenderanno in modo da mettervi sulla retta via già da ora.

Patente senza esame pratico

Tra questi cambiamenti, ce né uno che ha diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi è d’accordo e chi no. A prescindere da tutto, forse già da questo mese, chiunque dovrà prendere le patenti A o A2, potrà conseguirle senza l’esame pratico, in quanto basterà seguire il corso formativo presso l’autoscuola scelta. Badate bene però che questa concessione è soltanto per chi ha già conseguito l’esame per la patente A1.

Naturalmente gli allievi dovranno dimostrare di essere preparati seguendo le varie indicazioni rilasciate dalla scuola guida di appartenenza. Resta invece invariato il discorso per il foglio rosa.