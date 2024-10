UFFICIALE: passato il Superbonus Pellet | Fai richiesta e paga tutto Meloni: alla caldaia ci pensa lei

Se avete intenzione di acquistare la stufa a pellet, potrete usufruire del Superbonus attivato dal governo Meloni. Sveliamo i dettagli presenti nella Legge di Bilancio.

Il riscaldamento e il risparmio non sempre vanno a braccetto, in quanto lo sappiamo tutti, i costi sono in costante aumento. Che siano nelle spese condominiali e nelle varie bollette di luce e gas, i prezzi li vediamo sempre in rapida salita di anno in anno.

Per questo motivo sono molti coloro che cercano di usufruire di tutti i bonus possibili finché ancora disponibili. C’è molta attesa riguardo la nuova Legge di Bilancio, la cui validità inizierà dal 1° gennaio 2025.

Cosa sappiamo a oggi in merito al Superbonus per quanto riguarda la stufa a pellet? Ecco perché fareste meglio ad acquistarla al più presto, in quanto grazie al governo Meloni, l’agevolazione è assicurata.

Cosa succederà dal 2025 in merito alle caldaie

Prima di soffermarci sul Superbonus inerente alla stufa a pellet, sappiate che la Legge di Bilancio attuale terminerà il 31 dicembre 2024, motivo per cui fareste meglio a usufruire dei vari bonus che sono attualmente in corso. Questo è infatti l’anno giusto per acquistare tutto quello che è stato inserito nel Bonus Ristrutturazioni, Bonus Casa, Ecobonus, Superbonus e così via.

Dal 2025 infatti, come richiesto dall’Unione Europea, arriverà il bonus “Case Green”, il quale agevolerà chi acquisterà le caldaie ibride a basso impatto ambientale. Ovviamente le caldaie a gas a condensazione non spariranno dal mercato improvvisamente, in quanto potranno essere acquistate entro il 2040, ma molto probabilmente di anno in anno in questo contesto vedrete molti meno incentivi, piuttosto che all’altra modalità più ecologica per riscaldare le case del futuro.

Il superbonus per le stufe a pellet

Come dicevamo, quali saranno i bonus e le agevolazioni che saranno presenti nella prossima Legge di Bilancio 2025, è ancora presto per dirlo, mentre possiamo dirvi cosa potrete fare in questi ultimi mesi dell’anno in corso. Infatti, entro il 31 dicembre 2024, potrete usufruire del bonus sia per le caldaie che per le stufe a pellet.

In questo caso specifico, grazie al Bonus Ristrutturazione e al Superbonus, potrete usufruire di detrazioni fiscali fino al 65%, da presentare nella prossima dichiarazione dei redditi, la quale vi rilascerà un’agevolazione suddivisa in 10 quote annuali. Per questo motivo, qualora aveste bisogno di fare acquisti del genere, decisamente molto costosi da intraprendere da soli, questo è l’anno giusto per strisciare la carta, in quanto dal prossimo anno non si sa cosa sarà confermato, cosa sarà aggiunto e cosa sarà eliminato dal governo Meloni.