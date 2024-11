Tredicesima degli italiani DISINTEGRATA senza figli a carico | Passa la legge Vannacci: è un massacro

Cosa succederà alla tredicesima degli italiani che non hanno figli a carico? Cerchiamo di capire, perché si parla di “massacro” in busta paga.

Stiamo vivendo un periodo di forte cambiamento a livello economico ma anche sociale, in quanto la crisi si fa sentire da diversi anni, così come i rincari e la difficoltà, in svariate situazione, di riuscire a bilanciare entrate e uscite.

Ma non solo aumenti, in questi mesi difficili i cittadini lamentano di non riuscire ad arrivare a fine mese, di non riuscire a trovare lavoro e secondo molti la mancanza di “riciclo” tra vecchia generazione lavorativa e nuova.

Sembra di trovarsi dunque davanti a una situazione di impasse per molti contribuenti, i quali lamentano anche della discrepanza di agevolazioni tra chi fa figli e chi no. Per questo motivo non stupisce il fatto che molti hanno iniziato a protestare per quella differenza sostanziale in merito alle tredicesime di chi prole a carico e chi no. Cosa starà succedendo?

I single sono i più bersagliati

Sono molti gli utenti sui social che sostengono che chi è single o chi è sposato ma senza figli, in questi anni abbia una vita decisamente più difficile rispetto a chi invece ha messo al mondo uno o più pargoli. Le tesi a loro favore sono molteplici, così come quelle presentate da chi ha famiglia, i quali non si sentono poi così fortunati in campo economico. Ognuno qui potrà dire la propria opinione, in quanto le interpretazioni su di uno stesso argomento, possono essere molteplici.

Le nascite italiane, lo sappiamo molto bene tutti quanti, sono in calo e non lo diciamo noi, ma le statistiche pubblicate in merito. Le motivazioni sono molteplici, ci sono i single che semplicemente non vogliono né trovarsi un partner né mettere al mondo dei figli; chi ama stare in coppia, ma senza prole; chi rimanda per fare carriera prima o terminare gli studi; chi vorrebbe, ma le spese da sostenere sarebbero troppo alte per la loro situazione economica e chi purtroppo non può averne. Il discorso qui è molto delicato e una Società civile, in teoria, semplicemente, dovrebbe permettere ai propri cittadini di decidere della propria vita in maniera libera, senza nessuno che gli dica cosa possono o non possono fare dandogli tutti gli strumenti del caso.

Novità in merito alla tredicesima degli italiani

Sempre in merito alla differenza tra chi ha figli e chi no, c’è un argomento comune che sta dividendo l’opinione pubblica. Parliamo della tredicesima, la quale quest’anno, secondo quanto riportato da money.it, potrebbe subire una notevole modifica in base al proprio stato familiare.

Ebbene, tutti i dipendenti pubblici o privati, con un reddito inferiore ai 28.000 euro e almeno un figlio a carico, potranno richiedere il Bonus Natale, che gli consentirebbe di vedere la tredicesima aumentata di 100 euro, rispetto a chi non ha figli.