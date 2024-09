Stipendio, c’è un trucco per ricevere la disoccupazione anche se lavori | È totalmente legale

Ecco come fare per ottenere la disoccupazione all’interno dello stipendio anche se lavori, è legale al 100% anche perché è un’idea dello Stato. Resterete senza parole per quello che staremo per dirvi.

Trovare lavoro è uno degli obiettivi più importanti che moltissime persone si fissano fin dai tempi della scuola. Non sempre si riesce a ottenere il lavoro “dei propri sogni” ammesso che esista o comunque quello in linea con i propri studi.

Ma come si dice, meglio che niente, quindi a volte bisogna accontentarsi quando si ha la fortuna di trovare un impiego, perché il rischio di entrare nel gruppo purtroppo elevato delle persone disoccupate è molto alto.

Non è sicuramente facile oggi giorno vivere senza lavoro, per questo motivo vogliamo rivelarvi un piccolo trucco per poter ottenere la disoccupazione all’interno dello stipendio. Ed è tutto legale in quanto fa parte di un’attuale legge.

Ricevere la disoccupazione nello stipendio

Prima che decidiate di chiudere questo articolo perché dell’idea del classico “troppo bello per essere vero”, vi possiamo confermare che il Governo ha deciso, se guadagni meno di 1350 euro sappi che avrai diritto alla disoccupazione integrata alla busta paga. Questo sostegno economico sarà circa di 480 euro al mese se lavori full time e invece una cifra pari al 50%-60% dell’indicatore se lavori part-time.

Tutto questo è vero, in quanto per lo Stato i vari cittadini del proprio collettivo meritano di vivere per lo meno in maniera degna. Per questo motivo vi vogliamo chiedere in primis, se eravate a conoscenza di questa norma e secondo, dove dovete vivere secondo voi per ottenere tutto questo?

Il discorso disoccupazione in Italia

Come dicevamo, per ottenere la disoccupazione all’interno dello stipendio, dovrete vivere in Spagna in quanto è una loro normativa. Qualora viveste in Italia invece, sappiate che in caso di disoccupazione con tutta una serie di clausole che i vari Caf della zona saranno lieti di spiegarvi, otterrete la Naspi, soltanto per un periodo limitato però.

Non si sa quindi cosa succederà, ma pare che ci potrebbero essere dei cambiamenti in questo senso per aiutare di più i cittadini. Per esempio un aumento degli stipendi grazie a un taglio del cuneo fiscale, così come l’introduzione della flax tax sugli straordinari e aiuti economici in sostegno della natalità. Per il momento ricordatevi che se siete in Naspi, non tutti i tipi di lavoro potranno essere integrati con questa sovvenzione, pena l’annullamento di quest’ultima. Fareste quindi meglio a informarvi al vostro Caf di appartenenza per regolarvi in modo da non farvi annullare la disoccupazione.