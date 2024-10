State morendo di fame? Vi offriamo una serata in rosticceria | Furbata del governo: 16€ per risolvere la crisi

Stanno facendo molto discutere quelle cifre visionate in merito a quello che sarebbe dovuto essere l’aumento del secolo. Con quei 16€ potrete andare in rosticceria, nulla di più.

Durante le varie propagande politiche, udiamo sempre di quelle grandi promesse che dovrebbero aiutare i cittadini a vivere sicuramente una vita più dignitosa, fatta di riduzioni delle tasse e di aumenti sostanziosi.

Puntualmente poi, qualcosa i politici riescono a fare, mentre altre promesse finiscono nel dimenticatoio, anche perché in base proprio alla crisi che stiamo vivendo diventa difficile, passare dalla promessa al dato di fatto. Ovvio basterebbe che i parlamentari si riducessero una buona fetta di stipendio e forse qualche promessa in più riuscirebbero anche a mantenerla, ma sappiamo che questo fa parte di un futuro sicuramente utopico e non prossimo.

Polemica a parte, la rete attualmente è insorta anche per un’altra promessa mancata, in quanto quei 16€ non risolveranno la vita dei cittadini. Oltre a un pranzo in rosticceria, non potranno fare altro.

Cosa rivela la prossima Legge di Bilancio 2025

Prima di rivelarvi cosa sono quei 16€ tanto contestati dal popolo del web, volevamo parlarvi di un altro tasto dolente di cui si parla ormai da anni. Parliamo degli stipendi dei cittadini, i quali subiranno cambiamenti anche con la prossima Legge di Bilancio 2025. Come leggiamo da tg24.sky.it, coloro che percepiscono un reddito tra i 35mila e i 40mila, potrebbero vedere un aumento in busta paga dai 38 euro agli 83 euro.

Anche chi possiede un reddito sotto i 20mila euro dovrebbe vedere un piccolo aumento, mentre nella fascia intermedia nulla di fatto, anche se dovrebbe essere confermato il taglio del cuneo fiscale. Inoltre dovrebbero essere previste agevolazioni per chi ha figli, mentre i single e le coppie senza prole, potrebbero dover dire addio a tutte quelle detrazioni fiscali che fino a qualche tempo fa avrebbero percepito in maniera regolare. Ovviamente questi dati stanno dividendo l’opinione pubblica in quanto nessuno dovrebbe essere obbligato a mettere su famiglia se non lo desidera.

Un aumento di 16€ che fa discutere

Un altro tema delicato sta facendo insorgere la rete, dopo aver appreso che quel famoso aumento della soglia minima che sarebbe dovuto arrivare ai pensionati, in realtà si aggirerebbe soltanto a 16€. Da quello che leggiamo su money.it tra l’altro, non è neanche adibito alle manovre del governo, quanto piuttosto all’adeguamento che avviene ogni anno, in merito al costo della vita.

Nel 2025 tra l’altro, l’innalzamento delle pensioni dovrebbe avvicinarsi ad appena l’1%, cifre molto lontane da quei 1000 € di pensione minima di cui si è tanto parlato in passato non credete?