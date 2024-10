State chiedendo troppi bonus, dobbiamo tagliare i fondi | Giorgetti ha deciso: italiani in lacrime

In questo preciso contesto pare che ci siano ancora molti bonus e fondi e in molti starebbero pensando di modificarne il rilascio o comunque concentrarsi su altro. In molti potrebbero non essere felici di questa scelta.

Ci sono molti bonus ultimamente che potrebbero essere realmente quel tanto atteso “ossigeno” di cui parlano milioni di italiani, la cui sensazione è quella di soffocare, in mezzo a tutte queste tasse da pagare. Si fa fatica ad arrivare a fine mese e molto spesso bisogna intaccare necessariamente i risparmi per poter andare avanti.

Molti cittadini necessitano proprio di aiuti concreti, grazie ai quali ultimamente, riescono a vivere in maniera più dignitosa, come per esempio con l’Assegno di inclusione o la carta acquisti. Sappiate che anche in campo automotive, ci sono stati diversi incentivi, tra cui quelli inerenti al mercato dell’elettrico.

Ad ogni modo, pare che in un particolare contesto ci siano ancora diversi bonus e in molti “dall’alto” starebbero pensando si ridurli o eliminarli del tutto. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore.

I vari bonus a disposizione

In questo 2024 sono stati diversi i bonus messi a disposizione dei cittadini, i quali da ISEE, rientravano nel gruppo di coloro ai quali spettano queste agevolazioni. Per farvi un esempio, abbiamo visto gli incentivi per poter acquistare un’auto elettrica nuova, restituendo l’auto vecchia. Inoltre ci sono state quelle agevolazioni per poter ristrutturare il proprio appartamento o l’intera facciata del palazzo, fino ad arrivare al bonus del monopattino e per l’acquisto del nuovo digitale terrestre.

In realtà potremmo andare avanti ancora molto, in quanto oltre a tutto questo, non bisogna dimenticarsi l’Assegno di inclusione e la carta acquisti, che vi permetterà di fare la spesa per diverse volte grazie alla cifra stanziata.

La rivoluzione del metano

In merito ai “troppi bonus” che potrebbero essere ridotti, riguardano quelli in merito alle auto a metano, in quanto è un settore che sta per essere rivalutato a favore del GPL. Per questo motivo, lo Stato ha incentivato parecchi cittadini a fare la modifica sulla propria auto passando dal metano al GPL. Sono ancora molti coloro che non conoscono questi nuovi incentivi.

Chiunque fosse interessato, potrà prenotare gli incentivi, informandosi sul regolamento presente nel sito ufficiale. Diciamo che se dovete cambiare auto, questo è veramente il momento ideale per effettuare questa azione. Soprattutto perché gli incentivi sono ancora numerosi e potreste aver risolto anche il problema di dover acquistare per forza una nuova auto a prezzi magari più alti di questi proposti.